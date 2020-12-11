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Avusturya'dan son dakika başörtü kararı!

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 18:17 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 19:16

Avusturya Anayasa Mahkemesi, Mayıs 2019’da Başbakan Sebastian Kurz’un yönetimindeki aşırı sağcı hükümet tarafından mecliste kabul edilen ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasanın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.


Avusturya Anayasa Mahkemesi Başkanı Christoph Grabenwarter,  düzenlediği basın toplantısında, Mahkemenin, ilkokullarda başın tamamının dini  kıyafet ya da sembollerle örtünmesini yasaklayan ve halk arasında başörtüsü  yasağı olarak adlandırılan yasaya ilişkin hükmünü açıkladı.
 
Grabenwarter, aşırı sağcı hükümetin 2019’da yürürlüğe soktuğu  ilkokullardaki başörtüsü yasağının eğitim yasasının eşitlik ilkesine aykırı  olduğu gerekçesiyle kaldırılmasının kararlaştırıldığını söyledi.
 
"Başörtüsü yasağı ayrımcılığa yol açar"
 
Grabenwarter, Müslüman öğrencileri hedef alan yasanın, onları eğitim  sisteminde ayrımcılığa maruz bırakacağına, Müslüman kız öğrencilerin eğitim  şanslarını sınırlama riski oluşturduğu gibi toplumda dışlanmalarına yol  açabileceğine dikkati çekti.
 
Grabenwarter, eğitim sisteminde yalnız Müslümanlara ait bir dini  kıyafetin yasaklanmasının bu grubun toplum içinde damgalanmasına neden olacağını  söyledi.
 
"Dini kıyafet eğitimde soruna yol açmaz"
 
Anayasa Mahkemesinin, iktidarın iddia ettiği üzere dini bir kıyafetin  okullarda takılmasının eğitim sisteminde herhangi bir çatışmaya yol açmayacağı  görüşünde olduğunu aktaran Grabenwarter, çeşitli din ve dünya görüşleri arasında  yalnız İslam dinine ait bir kıyafetin yasaklanmasının eğitim yasasına aykırı  olduğunu, bu durumun mağduru çocukların eğitim düzenini bozmadıklarının altını  çizdi.
 
Grabenwarter, Müslümanlara ait bir kıyafetin yasaklanmasının  anayasanın tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmadığının altını çizerek, yasayı yürürlüğe  sokan iktidarın temellendirdiği gerekçelerin nesnel olmadığını ifade etti.
 
Anayasa Mahkemesi Başkanı, "Özetle, yasak,  eğitim yasasının 43  paragrafında belirtilen eşitlik ilkesi, düşünce, dünya görüşü ve din özgürlüğü  hakkını ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Anayasa Mahkemesinin başörtüsü yasağını öngören yasayı iptal etme  kararının Başbakan Kurz tarafından uygulanmasının yasal bir zorunluluk olduğunu  vurgulayan Grabenwarter, yasağı mahkemeye taşıyan ailenin 3 bin avronun  üzerindeki mahkeme masraflarının eğitim bakanlığınca karşılanmasına karar  verildiğini aktardı.
 
Avusturya'da tartışmalara yol açan ilkokullardaki başörtüsü yasağı  Eylül 2019'da uygulanmaya başlanmıştı.
 

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Avusturya başörtüsü Anayasa Mahkemesi
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