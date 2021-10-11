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Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg göreve başladı! Yeni dışişleri bakanı Türkiye doğumlu isim...

VİYANA (AA)  |  11 Ekim 2021 Pazartesi - 15:51 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 15:51

Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Sebastian Kurz’un başbakanlıktan istifa etmesinin ardından eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yemin ederek göreve başladı.


Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından atanan yeni Başbakan  Schallenberg ve Türkiye doğumlu yeni Dışişleri Bakanı Michael Linhart,  Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende yemin etti.
 
Van der Bellen, törende yaptığı konuşmada söz konusu atamaların  ardından beklentinin koalisyon hükümetinin çalışmalarına odaklanması yönünde  olduğunu ifade ederek, yeniden şekillendirilen hükümete, halkın siyasete güvenini  tesis etmek için büyük sorumluluk düştüğünü dile getirdi.
 
 
Bu güvenin sözde kalmaması, yapılacak çalışmalarla sağlanması  gerektiğini vurgulayan Van der Bellen, koalisyonda güvenin sağlamlaştırılmasının  önemine dikkat çekti.
 
 
Dışişleri Bakanlığına getirilen ve bu bakanlıkta daha önce de çeşitli  görevlerde bulunan Ankara doğumlu Linhart, son olarak Avusturya’nın Paris  Büyükelçisi olarak hizmet veriyordu.
 
 
Bu atamalarla, uzun yıllar Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevler  üstlenmiş iki diplomat ülkenin yönetim merkezindeki iki kritik noktaya gelmiş  oldu.
 
 
Başbakan Kurz, istifa etmişti
Savcılık, "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla  eski Başbakan Sebastian Kurz hakkında soruşturma başlatmıştı.
 
 
Savcılık, ülkede 2016-18 döneminde Kurz ve partisinden bazı isimlerin  Maliye Bakanlığının bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para  aktardığı iddiasını soruşturuyor. Söz konusu basın organları marifetiyle Kurz ve  partisi lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edildiği iddiası da  soruşturma kapsamında yer alıyor.
 
 
Soruşturma nedeniyle 6 Ekim'de emniyet güçleri, Başbakanlık başta  olmak üzere Kurz'un başında bulunduğu ÖVP Genel Merkezi ve Maliye Bakanlığında  aramalar yapmıştı.
 
Yolsuzluk soruşturmasında artan baskılar nedeniyle Kurz, cumartesi  günü istifa etmişti.
 

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