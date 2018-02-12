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Avusturya'da tren kazası: 1 ölü, 22 yaralı

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 19:08 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 19:08

Avusturya’nın Steiermark eyaletine bağlı Niklasdorf beldesi yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 22 yolcu ağır yaralandığı bildirildi.


Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, Niklasdorf beldesi  tren istasyonu yakınlarında karşı yönlerden gelen iki yolcu treni çarpıştı ve  trenlerden biri raydan çıktı.
 
Steiermark Eyalet polisinin konuya ilişkin ORF'ye  yaptığı açıklamaya  göre, kazada bir yolcunun öldüğü, 22 kişinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.  Her iki trende bulunan yolcuların güvenli bir yere taşındığı belirtilen  açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.
 
Kazada vefat eden kişinin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil  şifa dileklerinde bulunan Steiermark Eyaleti Ulaştırma Dairesi başkanlığından  Anton Lang, kazanın ivedilikle soruşturulması için polisin titizlikle çalıştığını  aktardı.

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