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Avusturya'da Sağlık Bakanı istifa etti

Adil ELMAS, Avusturya, (DHA) |  13 Nisan 2021 Salı - 16:52 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 16:52

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.


Avusturya Hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle Kovid-19 sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi. İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi. Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra Kovid-19 salgını ile mücadele etmek zorunda kaldı.
 
 
 
 
 

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Avusturya Rudolf Anschober istifa
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