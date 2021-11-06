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Avusturya'da flaş karar! Aşı yaptırmayanlara yasak olacak

AA |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 1:13 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 1:13

Avusturya'da 8 Kasım'dan itibaren kafe, restoran, kişisel bakım merkezleri, otel ve hastanelere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilerin girişine izin verilecek.


Başbakan Alexander Schallenberg, ülkede artan vaka sayıları nedeniyle  yeni önlemleri görüşmek üzere Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, eyalet başkanları  ve uzmanlarla yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında  açıklamalarda bulundu.
 
Başbakan Schallenberg, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi  Avusturya’da da salgına ilişkin durumun çok ciddi olduğunu ve yoğun bakımdaki  hasta sayısının beklenilenden hızlı yükseldiğini kaydetti.
 
Avusturya genelinde 8 Kasım'dan itibaren yeme içme mekanları, kişisel  bakım merkezleri, otel ve hastane gibi kapalı alanlarda aşı ve iyileşmiş olma  şartının aranacağını belirten Schallenberg, 25 kişinin üzerindeki toplantılar  için de söz konusu iki koşulun geçerli olacağını duyurdu.
 
"Daha fazla kişi aşı yaptırmalı" vurgusu
 
Schallenberg, salgına karşı tek koruma önleminin aşı olduğunu dile  getirerek, yeni düzenlemeyle aşıya ilgiyi artırmanın ve daha fazla kişinin aşı  yaptırmasını sağlamanın hedeflendiğini ifade etti.
 
Yeni düzenleme için 4 haftalık bir geçiş sürecinin de öngörüldüğünü  belirten Schallenberg, bu süre zarfında ilk aşısını olmuş ve PCR testi  yaptıranların da iki doz aşı yaptırmış gibi kabul edileceğini ve söz konusu  kapalı alanlara girişlerine izin verileceğini anlattı.
 
Öte yandan, ülkede aşı sertifikaları 12 ay yerine 9 ay geçerli olacak.  Bütün kapalı alanlarda FFP2 maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirildi.
 
Avusturya'da son 24 saatte 9 bin 388 yeni vaka görülürken, toplam vaka  sayısı 865 bin 390'a yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise  32 artışla 11 bin 451'e çıktı.

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