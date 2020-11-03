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Avusturya'da dehşet! Viyana'da terör saldırısı...
Geçtiğimiz hafta, Fransa'nın Nice kentindeki Notre-Dame Kilisesi'nde gerçekleşen bıçaklı terör saldırısının üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden yeni bir saldırı haberi geldi. Son dakika haberine göre, bu kez Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen silahlı saldırılarda, biri saldırgan olmak üzere en az üç kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı. Yetkililerin açıklamasında 7 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırı, Viyana'nın artan koronavirüs vakaları nedeniyle uygulanmasına karar verilen kısıtlamalar yürürlüğe girmeden bir gün önce gerçekleşti. Pek çok ülkenin tepki gösterdiği saldırıyı Türkiye de kınadı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...