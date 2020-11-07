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Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen hastaneye kaldırıldı

DHA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 20:39 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 20:39

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmî konutunda düşüp kalça kemiğini kırdı.


Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen başkent Viyana'daki Viyana AKH Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Van der Bellen'in Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmî konutunda düşüp kalça kemiğini kırdığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellenin sağlık durumuna ilişkin Avusturya Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Bellenin tedavi için başkent Viyanadaki Viyana AKH hastanesine kaldırıldığı, leğen kemiğinin zedelendiği ve sağlık sorunun olmadığı ifade bildirildi.

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Avusturya Alexander Van der Bellen Mürzsteg
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