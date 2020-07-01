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Avusturya, Batı Balkan ülkelerine seyahat uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:10 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 14:10

Avusturya, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayılarının Batı Balkan ülkelerinde yeniden artış göstermesi üzerine seyahat uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı.


Avusturya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Alexander Schallenberg, basına  yaptığı açıklamada, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova  ve Karadağ’a yönelik seyahat uyarısının en yüksek seviye olan 6’ya çıkarıldığını  duyurdu.
 
Schallenberg, söz konusu ülkelerde Kovid-19 vaka sayısındaki artışa  işaret ederek, bu ülkelerde bulunan Avusturyalıların yurda dönmelerini tavsiye  etti.
 
Bu arada, söz konusu ülkelerde bulunan kişilerin Avusturya’ya  girişlerinde negatif sonuçlu Kovid-19 testi ibraz etmeleri ya da 14 gün karantina  altında kalmaları gerekiyor. Aynı bölgede bulunan Avrupa Birliği (AB) üyesi  Hırvatistan'da da salgın bulaşan kişi sayısındaki artışa rağmen seyahat uyarısı  yapılmadı.
 
Avusturya'da uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 100'ün üzerine  çıktı
Öte yandan, Avusturya’da da günlük vaka sayısında artış görüldü.  Yaklaşık iki ay sonra ülkede günlük vaka sayısı yüzün üzerine çıkarak, son 24  saatte 114 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.
 
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede salgın hastalık  bulaşanların sayısı 17 bin 796'ya, virüs nedenli can kaybı ise 705'e ulaştı.
 
Çekya'da maske kullanımına son
Çekya’da ise maske kullanma zorunluluğu bugünden itibaren ülkenin  büyük kısmında kaldırıldı. Başkent Prag’ın yanı sıra Moravya-Silezya Bölgesi’nde  sağlık kurumları ve sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü kapalı ortamlarda maske  kullanma zorunluluğu sürecek.
 

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