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Avustralya rekabet kurumu açıkladı! Google'ın...

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 17:47 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 17:47

Avustralya rekabet kurumu, Google ile rekabetten ve dijital reklam tedarik zincirinde şeffaflıktan yoksunluğun, yayıncıları, reklamcıları ve tüketicileri etkilediğini belirterek, şirketin reklam hakimiyetinin ele alınması gerektiğini bildirdi.


Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, Avustralya'da Google'ın  hakimiyetinde bulunan dijital reklam hizmetleriyle ilgili soruşturmanın ara  raporunu yayımladı.
 
Komisyonun Başkanı Rod Sims, raporda dijital endüstride "gerçek bir  rekabet, seçenek ve şeffaflıktan yoksunluk bulunduğuna" dikkati çekerek, "tüm  reklam teknolojisi tedarik zincirinde dikkate değer varlığı, belirgin veri  avantajıyla bir araya geldiğinde, Google'ın, bir bakıma kendi reklam teknolojisi  işletmelerinin tercih edilmesini teşvik etme kabiliyeti olabileceğine" işaret  etti.
 
 Soruşturma sürecinde tarafların, Google'ın endüstrideki çeşitli  rollerinden ötürü potansiyel çıkar çatışmaları konusundaki endişelerini dile  getirdiğini belirten Sims, "Bu, Google'ın çok sıklıkla reklam teknolojisi tedarik  zincirinde aynı reklam satışı için reklamcılar ve yayıncılar adına hareket  etmesi, aynı zamanda kendi reklam envanterini satmasını kapsıyor."  değerlendirmesini yaptı.
 
Sims, Avustralya'nın, çıkar çatışmalarının yönetilmesi ve Google'ın  potansiyel olarak kendi işletmelerini tercih etmesinin önüne geçmek için konuyu  ele alması ve kurallar getirmesi önerisinde bulundu.
 
 Komisyon, Google'ın, piyasa gücünü suistimal ederek Avustralya rekabet  yasasını ihlal edip etmediği hakkında görüş bildirecek. Nihai rapor, 31  Ağustos'ta Avustralya hükümetine verilecek.
 
  Bu arada Google yayınladığı içerikle ilgili şirketi yerel medya  kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde  Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını  engelleyeceği tehdidinde bulundu.
 
Avustralya hükümeti, ABD'li teknoloji devlerinin, içerikleriyle ilgili  Avustralyalı haber kuruluşlarına adil bir ödeme yapmaya zorlayacak bir yasa  tasarısı hazırlamıştı.
 

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