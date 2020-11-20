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Avustralya katliamı itiraf etti!

AA |  20 Kasım 2020 Cuma - 9:56 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 9:56

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yi arayarak üzüntüsünü dile getirdi.


Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Morrison'un Gani  ile yaptığı görüşmede "bazı Avustralya askerlerinin görevini kötüye  kullanmasından derin üzüntü duyduğunu" belirterek yapılacak soruşturmaların  adaleti sağlayacağını söylediği bildirildi.
 
Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne'in de Afgan mevkidaşına bir  özür mektubu yazdığı ifade edildi.
 
Bu arada Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, Avustralyalı  askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan  Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan  raporu okuduktan sonra "bedenen rahatsız" hissettiğini ifade etti.
 
Reynolds, Perth'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Bunu  izleyen her Avustralyalı gibi düpedüz şok oldum ve küçük düştüm. Raporu iki hafta  önce aldım ve beni hasta etti." dedi.
 
Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair  iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF)  tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu.
 
IGADF'nin dört yıllık soruşturmanın sonucunda hazırladığı ve Afgan  sivillerin yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen "güvenilir kanıtların" yer  aldığı rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell tarafından  açıklanmıştı.
 
General Campbell, "Afganistan halkından, Avustralya Savunma Kuvvetleri  (ADF) adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve  kayıtsız şartsız özür dilerim." ifadesini kullanmış, raporu hazırlayan ADF Genel  Müfettişi Tümgeneral Paul Brereton, federal hükümetin, Afganistan'daki  kurbanların ailelerine tazminat ödemesi gerektiğine inandığını kaydetmişti.
 
Raporda bazı Avustralyalı askerlerin, öldürülen Afgan sivillerin  cesetlerinin yanına "meşru bir hedef" olduklarını öne sürmek için silah ve bomba  yerleştirerek muhtemel soruşturmadan kurtulmayı planladıklarına dair delillere de  ulaşıldığı açıklanmıştı.
 
Avustralya'nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma  çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri  bulunuyor.
 

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Avustralya katliam Afganistan
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