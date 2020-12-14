14 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.388 1.27 EURO 9,5960 0.98
USD 7,8930 0.65 ALTIN 464,990 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Avustralya’da 8 metrelik gelgit paniği

DHA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 12:08 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 12:08

Avustralya’nın doğu kıyısı, hafta sonundan bu yana şiddetli gelgitin yarattığı dev dalgalarla boğuşuyor. Hafta sonu 8 metreye ulaşan dalgalar için, meteoroloji uzmanları bu akşam da aynı yükseklikte dalgaların beklendiğini belirtiyor.


Avustralya’nın doğu kıyı şeridini hafta sonu etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına, sahillerde genişliği 8 metreyi bulan gelgitler meydana getirdi.
 
Bölgede bazı plajlar yüksek gelgitler nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Bölgedeki yerleşim alanlarında 2 bin evin elektriği kesildi, arama kurtarma merkezlerinin 700’den fazla yardım çağrısı aldığı kaydedildi. Şiddetli yağışların meydana getirdiği selde mahsur kalan 6 kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi.
 
KIYI BÖLGELERİ İÇİN ALARM VERİLDİ 
 
Avustralya Meteoroloji Bürosu (Bom), Queensland'deki Hervey Körfezi'nden New South Wales'e kadar uzanan geniş bir kıyı bölgesi için alarm verildiği ifade edildi. Byron Körfezi'nde gelgit sebebiyle şiddetli erozyon meydana gelerek plaj kullanılmaz hale geldi.
 

ETİKETLER

Avustralya gelgit meteoroloji
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.