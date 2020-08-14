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Avustralya’da 20 yaşındaki genç Kovid-19’dan öldü

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 8:06 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 8:06

Avustralya’nın Victoria eyaletinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin, ülkede virüsten ölen en genç kişi olduğu açıklandı.


Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti  Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle  hayatını kaybeden 14 kişi arasında 20 yaşında erkek hastanın da bulunduğunu  açıkladı.
 
Avustralya’da Kovid-19 kaynaklı en genç ölümün yaşanması üzerine,  hayatını kaybeden gencin başka bir sağlık sorununun olup olmadığının  araştırılması gerektiğini söyleyen Andrews, "Bunu belirleyecek tek kişi adli tıp  yetkilisidir." ifadelerini kullandı.
 
Eyalette hayatını kaybeden diğer 13 hastanın, 80 ila 90 yaş aralığında  ve 7’si kadın 6'sı erkekten oluştuğunu bildiren Andrews, can kaybının 289’a  yükseldiği Victoria’da 372 kişinin daha virüse yakalandığını söyledi.
 
Avustralya’da virüsten ölenlerin sayısı 375’e çıktı
Victoria eyaletinde 14 kişinin daha virüsten hayatını kaybetmesiyle  ülke genelindeki can kaybı 375’e yükseldi.
 
Öte yandan Victoria’da 372, Yeni Güney Galler’de (NSW) 9,  Queensland’da 2 ve Batı Avustralya’da 1 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla  ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 22 bin 742’ye, iyileşenlerin sayısı  da 12 bin 996’ya ulaştı.  Halen 8 bin 570 civarında aktif vakanın bulunduğu  Avustralya’da, 686 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
 
Yeni Zelanda’da vaka sayıları artıyor
Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Ashley Bloomfield, son 24  saatte 15 bin 703 kişiye yapılan testlerde 13 kişiye daha Kovid-19 teşhisi  konulduğunu açıkladı.
 
Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 48’e  yükseldiğini ve aktif vakaların tamamının otellerde karantinada tutulduğunu  belirten Bloomfield, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını söyledi.
 
Aldığı sıkı tedbirlerle virüsü kontrol altına almayı başaran ve 102  gün boyunca toplum içinde Kovid-19’a rastlanmayan Yeni Zelanda’da, geçtiğimiz  çarşamba günü 4 kişide virüs tespit edilmişti.
 
Virüsün görülmeye başladığından bu yana yaklaşık 524 bin 400 kişiye  yapılan testlerde Kovid-19’a yakalandığı belirlenen 1602 kişiden 1531’i  iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.
 

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