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Avustralya’da 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu bulundu

MELBOURNE (AA)  |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 7:31 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 7:31

Batı Avustralya (WA) eyaletinde 16 Ekim’den bu yana aranan 4 yaşındaki Cleo Smith’in Carnarvon kasabasındaki bir evde "sağlıklı" olarak bulunduğu açıklandı.


WA Eyalet Polisi, 16 Ekim'de Carnarvon'un kuzeyindeki bir kamp yerinde  ailesinin kurduğu çadırdan kaybolduktan sonra geniş çaplı aramalara rağmen  bulunmayan kız çocuğu ile ilgili açıklamada bulundu.
 
WA Emniyet Müdür Vekili Col Blanch'un yazılı açıklamasında,  Carnarvon'taki bir eve yerel saatle 01.00’de operasyon düzenleyen polis  ekiplerinin, odalardan birinde 4 yaşındaki Smith’i bulduklarını duyurdu.
 
Evde operasyon esnasında başka kimsenin olmadığını belirten Blanch "Bu  sabah erken saatlerde Batı Avustralya polis gücünün Cleo Smith'i kurtardığını  duyurmak benim için bir ayrıcalık. Cleo sağ ve sağlıklı. Hepimizin umduğu ve dua  ettiği sonuç buydu." ifadesini kullandı.
 
Blanch, polislerin "İsmin ne?" sorusuna "Benim adım Cleo" diye cevap  veren çocuğun kısa süre sonra ailesine teslim edildiğini söyledi.
 
Aileyle hiçbir bağlantısı bulunmayan 36 yaşındaki Carnarvon'dan bir  kişinin gözaltında olduğunu ve şu anda sorgusunun sürdüğünü doğrulayan Blanch,  şüpheli ve Cleo'nun kurtarılması hakkındaki detayları daha sonra  açıklayacaklarını sözlerine ekledi.
 
Bulunması ülkede sevinçle karşılandı
Ortadan kaybolduğu günden bu yana güvenlik birimleri ve gönüllülerin  18 gündür aranan ve ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan Cleo'nun sağlıklı  olarak bulunması Avustralya’da sevinçle karşılandı.
 
Kızına kavuşmasını sosyal medya hesabından duyuran anne Ellie Smith,  "Ailemiz yeniden bir bütün oldu" mesajını paylaştı.
 
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) için  bulunduğu Glasgow'da açıklamada bulunan Avustralya Başbakanı Scott Morrison,  "Dualarımız kabul oldu. Ne harika, rahatlatıcı bir haber." ifadesini kullandı.
 
Çocuğun bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden ana muhalefetteki  İşçi Partisi Başkanı Anthony Albanese, "Çok mutlu bir haber." paylaşımında  bulundu.
 
Bulunmasını sağlayana 1 milyon dolar ödül vaat edilmişti
WA Başbakanı Mark McGowan, küçük kızı bulana veya bulunmasını  sağlayacak bilgiyi verene 1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 750 bin dolar)  ödül verileceği açıklamıştı.
 
Polisin Cleo'nun bulunmasını sağlayan bilgiye nasıl ulaştığı konusunda  bir açıklama yapılmadı.
 
Carnarvon kasabasının kuzeyindeki Gascoyne sahilindeki Blowholes Kamp  yerinde 15 Ekim'de çadır kuran Cleo ve ailesi geceyi burada geçirmişti.
 
Ertesi sabah Cleo'nun çadırda olmadığını fark eden ailesinin polise  başvurması üzerine hava, kara ve denizden geniş çaplı arama başlatılmıştı.  
 

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