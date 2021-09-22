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Avustralya 6 büyüklüğünde depremle sarsıldı

22 Eylül 2021 Çarşamba - 7:16 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 7:16

Gelen son dakika haberine göre, Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde, eyaletin başkenti Melbourne’daki bazı binalarda hasar meydana gelirken, tsunami uyarısı verilmedi.


Son dakika haberine göre, Geoscience Avustralya’dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’un yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Mansfield bölgesi olduğu açıklanan 6,0 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
 
Şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı verilmezken Geoscience Avustralya, 4,0 şiddetinde artçı sarsıntının kaydedildiğini duyurdu.
 
Victoria eyaletinin yanı sıra Yeni Güney Galler, Güney Avustralya ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde de hissedilen şiddetli depremde, yaralanma ve can kaybı bildirilmedi ancak Melbourne kentindeki bazı binalarda hasar meydana geldiği açıklandı.

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Avustralya deprem 6 0 büyüklüğündeki depremde
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