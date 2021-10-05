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Avustralya, 2022'ye kadar yabancı turist kabul etmeyecek

AA |  05 Ekim 2021 Salı - 8:46 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 8:46

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, vasıflı göçmenler ve uluslararası öğrencilerin gelmesine öncelik vermelerinden dolayı, turistlerin ancak gelecek yıldan itibaren Avustralya'ya gelebileceğini söyledi.


Avustralya Kanal 7’ye konuşan Morrison, yeni tip koronavirüsün  (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 2020 mart ayından bu yana kapalı tutulan  ve kasım ayında yeniden açılmasına karar verilen uluslararası sınırlardan, ülkeye  geleceklere verilen önceliklerle ilgili açıklamada bulundu.
 
Sınırlarının açılmasıyla önceliğin yurt dışındaki Avusturyalılara  verileceğini ve Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıran vatandaşların kendi  evlerinde 7 günlük karantinaya alınacağını hatırlatan Başbakan Morrison, "Yurt  dışında çifte aşılıysanız ve Avustralya'da ikamet ediyorsanız, Avustralya  vatandaşıysanız, birinci dereceden aile üyesiyseniz, bu düzenlemeler kapsamında  seyahat edebileceksiniz." dedi.
 
Avustralya’ya geleceklere verilen öncelik sıralamasında turistleri ilk  iki sırada saymayan ve bu kişileri 2022’den itibaren kabul edebileceklerini dile  getiren, Morrison, "Bir sonraki öncelik, ülke için çok önemli olan ve çifte aşılı  vasıflı göçmenlerin yanı sıra eğitimleri için Avustralya'ya gelip de geri dönen  öğrencilerindir. Gelecek yıl uluslararası ziyaretçileri de alacağımıza  inanıyorum." ifadelerini kulandı.
 
Morrison, Kovid-19’un yayılmaya başlamasıyla 2020 mart ayından bu yana  Avustralya vatandaşları ve daimi izini olanlar dışındakilere kapatılan  sınırların, ülkede Kovid-19 aşılarının çift dozunu da yaptıranların oranının  yüzde 80’e çıkması durumunda, kasımda açılacağını duyurmuştu.
 
Çift doz aşılama oranlarının ekim sonunda yüzde 80’lere ulaşması  beklenen Avustralya’da Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde  57,4, tek doz aşı olanların oranıysa 79,9 seviyesinde bulunuyor.
 
Avustralya’da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den bu yana alınan  sıkı tedbirlere rağmen toplam 115 bin 859 kişi Kovid-19’a yakalanırken, 1355 kişi  de hayatını kaybetti.
 
Halen 23 bin 354 aktif vakanın bulunduğu Avustralya’da hastanede yatan  1535 hastadan 298’i yoğun bakımda bulunuyor.
 

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Avustralya turist kabul
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