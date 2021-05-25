Avukattan sevgilisine şiddet! Bu kez bahane...

İstanbul'da yaşayan Ümit Türeyen, hepatit testi pozitif çıktığı için sevgilisi avukat Selim Önengüt’ten dayak yediğini iddia ederek şikâyetçi oldu.

Soruşturma dosyasına göre Ümit Türeyen ile Selim Önengüt iki aydır birlikte yaşıyordu. Ümit Türeyen’in 20 Nisan 2021 günü hastanede yaptırdığı hepatit testi pozitif çıktı. Ümit Türeyen’in iddiasına göre, bu gelişme üzerine Selim Önengüt kendisine hepatit bulaştırdığını iddia ederek üzerine saldırdı.