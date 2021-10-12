Avukatların iş kayıplarına adliye uygulaması ile çözüm

İstanbul Barosu seçimleri yaklaşırken gruplar arasında rekabet kızışıyor. İstanbul Barosu Başkanlığı'na Bağımsız Avukatlar grubu adayı olan Av İshak Şadi Çarsancaklı seçimlere teknolojik bir yenilik katarak avukatların iş kayıplarınının önüne geçmek istiyor. Adliye isimli cep telefonu uygulaması duruşmalardaki gecikmeleri anlık olarak avukatlara bildiriyor. Adliye uygulaması sadece anlık olarak duruşmalardaki
gecikmeleri bildirmekle kalmıyor aynı zamanda mahkemelerin aylık performanslarını da raporlayarak
kamuoyu ile paylaşmaya hazırlanıyor.Bağımsuz Avukatlar grubu seçime baroyu birlikte yönetelim paralosu ile hazırlanıyor.