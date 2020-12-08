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Avukatların 28 maddelik yeni reform önerileri, Adalet Bakanı Gül'e iletildi

AA |  08 Aralık 2020 Salı - 15:58 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 15:58

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yargıda bekledikleri reformları, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili çalışmayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e iletti.


TBB'den, Bakan Gül ile Feyzioğlu'nun görüşmesine ilişkin açıklama  yapıldı.
 
Açıklamaya göre Feyzioğlu görüşmede, Yargı Reformu Strateji Belgesi  kapsamında bugüne kadar önemli adımlar atıldığını, bunların yanı sıra yeni  dönemde gerçekleşmesini diledikleri reformlarla ilgili çalışmayı hazırlamadan  önce tüm barolara ve meslektaşlarına görüşlerini sorduklarını belirtti.
 
Çalışma için baro başkanları toplantılarında, genel kurullarda ve  meslek örgütü faaliyetlerinde yıllardır edindikleri bilgi ve tecrübeleri, adli  yıl açılış konuşmaları başta olmak üzere, yaptıkları açıklamalarda dile  getirdikleri konuları derlediklerini ifade eden Feyzioğlu, 1102 avukattan gelen  görüşleri de tek tek okuduklarını ve değerlendirdiklerini aktardı.
 
Reformlar, sorunlar ve çözüm önerileri
 
Açıklamaya göre, Adalet Bakanı Gül'e sunulan reformlar, sorunlar ve  çözüm önerileri, 28 maddede şöyle sıralandı:
 
"1- Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede Adalet Bakanlığı,  İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye  Barolar Birliği ve barolar ortak çalışma yürütmelidir. Mağdurlara adli yardım  kapsamında ancak işin ivediliğine binaen maddi durum araştırması yapılmaksızın  barolarca avukat görevlendirmesi yapılmalıdır. Mağdur ile mülakat yapan avukat,  kadına ve çocuğa yönelik şiddetle hukuki mücadelede uzmanlaşmış ve bu suçların  mağdurları ile iletişim kurma konusunda eğitim almış olmalıdır. Mağdur sürecin  hiçbir aşamasında fiziken de yalnız bırakılmamalı, gidilecek tüm resmi makam ve  kurumlara adli yardım listesi alt kümesinden görevlendirilmiş avukatıyla  gitmelidir. Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla  Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi kapsamında kadına karşı basit yaralama,  hakaret ve tehdit suçlarında uzlaştırma yoluna gidilmemesi gerektiği  değerlendirilmelidir.
 
2- İlk yargı reformu paketi kapsamında TBMM'ce yapılan kanun  değişikliği ile yürürlüğe giren hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavından geri  adım atılmamalı, 2019'da hukuk fakültelerine kayıt yaptıran öğrencilerden  başlamak üzere hukuk fakültesi mezunlarının bu sınava tabi olacağı sürekli  vurgulanarak hukuk fakültelerinin eğitim-öğretim kalitelerini artırması  zorunluluğuna işaret edilmelidir.
 
3- İlk yargı reformu paketi çerçevesinde, hukuk fakültelerine girişte  aranan eşiğin 100 bine ve ardından 80 bine yükseltilmesinde büyük fayda vardır.
 
4- Mevcutlar, arzu edilen seviyeye gelinceye kadar, uzun bir süre yeni  hukuk fakültesi açılmamalıdır.
 
5- Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu getirilmelidir.
 
6- Avukat, hakim ve savcı olmak isteyen herkese hukuk fakültesi  mezuniyeti sonrasında YÖK tarafından görevlendirilen az sayıda üniversite  bünyesinde özel açılacak yüksek lisans programını tamamlama zorunluluğu üzerinde  çalışılmalıdır.
 
7- Türkiye Adalet Akademisinin, Türkiye Barolar Birliğinin de temsil  edildiği genel kurulu kaldırılmış, yerine Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Bu  kurulda Türkiye Barolar Birliğinin de temsil edilmesi sağlanmalıdır.
 
8- Hakimlerin bağımsızlığını ve teminatını, savcıların teminatını  eksiksiz sağlamak üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu, 'Hakimler Kurulu' ve  'Savcılar Kurulu' olarak ikiye ayrılmalıdır. Birine Yargıtay Başkanı, diğerine  Yargıtay Başsavcısının başkanlık etmesi düşünülmelidir.
 
9- Hakim ve savcı adaylarının gireceği sınavlar da dahil olmak üzere  kamuya personel alımlarında tercihen mülakat uygulamasına son verilmelidir.  Mülakat sınavları devam edecek ise mülakatlar kamera kaydına alınmalı ve mülakata  çağırılacak aday adaylarının sayısı, alımı yapılacak adayların örneğin yüzde 10  veya 15'ini geçmemelidir. Böylece yazılı sınavın anlamını yitirmesi ve liyakat  ilkesinden uzaklaşıldığına dair her türlü tereddüt önlenmelidir.
 
10- Vatandaşların adalete erişimini sağlamak ve güçlendirmek açısından  hukuki himaye sigortası üzerinde çalışılmalıdır.
 
11- İstinaf kanun yolunda hükümlerin kesinleşmesi için öngörülen  sınırlar, temyiz kanun yoluna gidilebilecek hükümlerin sayısını arttıracak  şekilde düşürülmelidir.
 
12- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinin bireysel  başvurularda verdiği ilkesel nitelikteki kararlara uygun karar verme, hakimlerin  terfisinde mutlaka dikkate alınmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa  Mahkemesi kararlarıyla bağlılık ilkesinin uygulamada yıpranmamasına özen  gösterilmelidir.
 
13- Stajyer avukatlara avukat yanında ücretli ve sigortalı çalışma  hakkı tanınması angarya yasağını ihlal boyutlarına varan önemli bir insan hakları  sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır.
 
14- Baroların, stajyer avukatların iş bulmalarını veya kendi  bürolarını açmalarına yardımcı olmak için 'kariyer ofisleri' açması  planlanmalıdır.
 
15- Kolluk amirliği adaylığına alımların önemli bir yüzdesinin hukuk  fakültesi mezunları arasından yapılması, soruşturma evresi adli kolluk  faaliyetlerinde hukuk devleti standartlarının yükselmesine büyük katkı  sağlayacaktır.
 
16- Seri muhakeme kurumunda, seri muhakeme teklifinin uygulamada  müdafi huzurunda yapılmasının yerleşmesi bu kurumdan beklenen amaca yani etkin  savunma hakkından feragat etmeden iş yükünün azaltılması hedefine ulaşılmasını  sağlayacaktır.
 
17- Kamuda çalışan avukatların ek gösterge talepleri çözüme  kavuşturulmalıdır.
 
18- CMK ücret tarifesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile  eşitlenmelidir.
 
19- Serbest avukatların emekli maaşları 1800 TL civarındadır. Aynı  süre çalışıp emekli olmuş bir hakimin ise emekli maaşı yaklaşık 7 bin TL'dir. Şu  durumda avukatların emekli maaşıyla asgari ihtiyaçlarını dahi karşılama imkanları  yoktur.  Bu durum çözülmelidir.
 
20- Avukatlık hizmetinin her kaleminde KDV'nin düşürülmesi,  vatandaşlarımızın adalete erişim hakkını güçlendirecektir.
 
21- Mahkemelerde duruşma saatlerine uyulmaması avukatın çalışma  hürriyetini ihlal eder boyuta gelmiştir. Sabah 10.00 duruşmalarına öğleden sonra  hatta akşam üzeri girilmesi uzun süredir olağan uygulamalara dönüşmüştür. Çözüm,  iş planlamasının doğru yapılması ve ilk duruşmanın verilen saatte açıldığının  düzenli olarak denetlenmesidir.
 
22- Avukatların dosyaya sunduğu delillerin mahkeme tarafından  yargılama sırasında bir kez de ilgili yerlerden toplanması muhakemelerin  uzamasına neden olmaktadır. Sunulan belgelere ilişkin gerekçe gösterilerek bir  uyuşmazlık çıkarılmadığı takdirde bunlar sahih kabul edilmelidir.
 
23- Uyuşmazlıkların doğmadan önlenmesini teminen koruyucu avukatlık  modelleri üzerinde çalışılmalıdır.
 
24- İş uyuşmazlıklarında talep eden her işçiye sosyal hukuk devleti  ilkesi çerçevesinde adli yardım kapsamında barolarca avukat görevlendirilmesi  düzenlenmelidir.
 
25- Tutuklamada katalog suçlar gerekçesiz tutuklama kararlarına  sebebiyet vermektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki katalog kaldırılmalıdır.
 
26- Uygulamada ceza mahkemelerinde hakimlerin son celseye genellikle  kısa karar taslağını hazırlamış olarak gelmeleri müdafinin yaptığı savunmanın  etkisini ciddi oranda azaltmaktadır. Hüküm taslağını esas hakkındaki savunmayı  dinlemeden hazırlayan hakim ister istemez ön yargılı hale gelmektedir. Bu sorunun  çözümü için sadece hükmün tefhim edileceği, söz alınması ve delil ileri sürülmesi  mümkün olmayan bir tefhim celsesi kanunla öngörülmelidir.
 
27- 15 yıl avukatlık, hakimlik, savcılık veya hukuk fakültesi mezunu  olmak kaydıyla valilik gibi üst düzey idarecilik yapmış olanların temel eğitim  almaları kaydıyla sınavsız arabulucu olmalarına imkan sağlanmalıdır.
 
28- İstanbul Tahkim Merkezinin genel kurulu, idarenin doğrudan veya  dolaylı olarak atadığı genel kurul üyeleri yerine Türkiye Barolar Birliğinin  ve/veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendirdiği üyelerden oluşur  ise ulusal ve uluslararası yatırımcı açısından daha cazip hale gelir."
 

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TBB reform Adalet Bakanı Gül
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