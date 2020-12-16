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Avukatlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? Yeni genelgeye göre avukatlar sokağa çıkma yasağı kapsamında mı, çıkabilir mi?

16 Aralık 2020 Çarşamba - 9:35 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 9:35

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Kovid-19 Salgını' konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre kısıtlama 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak. Avukatlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? Avukatlar sokağa çıkma yasağı kapsamında mı?


Avukatlar sokağa çıkma yasağında çıkabilir mi? İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgede, 14 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Kovid-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edildi.

AVUKATLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇIKABİLİR Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek. 

Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise  bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.

 

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