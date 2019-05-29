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Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime soruşturma

AA |  29 Mayıs 2019 Çarşamba - 13:30 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 13:30

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.


Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İstanbul İş Mahkemesi hakiminin, mini etekle duruşmaya gelen avukata tepki gösterdiğine" ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, resen harakete geçildiğini ve inceleme başlatıldığını belirtti. İnceleme sonucu, İstanbul İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini aktaran Yılmaz, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.
 
İstanbul'da duruşma sırasında yaşanan olay, duruşma tutanağına da yansımıştı. Tutanağa göre, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi, mini etek giyen avukatın bu kıyafetinin avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürerek, konuyu taraf avukatlarına sordu. 
 
Salonda bulunan diğer avukatların etek boyunun avukatlık hukuk ve örfüne uygun olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Yazı İşleri Müdürü huzura çağırılarak, baro başkanlığına bildirilmesi için avukatın etek boyunun cep telefonuyla çekilmesi istendi. Avukatın, etek boyunun fotoğrafının çekilmesine izin vermemesi üzerine, tutanak tutularak duruşmaya devam edildi.

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