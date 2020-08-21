Avukata çok sayıda kişiye 'cinsel saldırı' davası! İddianamede şoke eden detaylar...

İstanbul'da bir avukat hakkında "cinsel saldırı", "cinsel taciz" ve "tehdit" iddialarıyla dava açıldı. İddianamede, sanık avukat hakkında 6 müştekiye karşı "cinsel saldırı", "cinsel taciz", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 141 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ö.A, B.M, N.Y, F.G, G.Ç. ve S.N.B. müşteki olarak, avukat olan M.K. ise tutuklu sanık olarak yer aldı.

İddianamede beyanlarına yer verilen müşteki Ö.A, sanık avukat M. K'nin bürosunda stajyer olarak çalıştığını, 2019 yılının aralık ayında ve 2020 yılının ocak ayında bu kişinin cinsel saldırı ve cinsel tacizine uğradığını iddia etti.

Diğer müşteki B.M. de iddianamede, 2016 ve 2017 yıllarında avukat M.K'nin bürosunda stajyer avukat olarak çalıştığını, bu süreçte bu kişinin sözlü ve fiziksel cinsel saldırılarına maruz kaldığını ve yaşadıklarını kimseye anlatmaması için tehdit edildiğini öne sürdü.

Müşteki N.Y. ise beyanında sanık M.K'nin bürosunda stajyer avukat ve avukat olarak çalıştığını, 2019 yılının haziran ayında iki kez cinsel saldırıya maruz kaldığını, M.K'nin, "Senin avukatlık hayatını bitiririm." diyerek şikayetçi olmasını engellediğini ifade etti.

Diğer müştekiler F.G. ve S.N.B. de iddianamedeki ifadelerinde, M.K'nin bürosunda stajyer avukat olarak çalıştıklarını ve bu süreçte cinsel taciz ve hakaretlere maruz kaldıklarını öne sürdü.

Müşteki G.Ç. de 2019'da tacize uğraması nedeniyle devam eden davası hakkında görüşmek için bürosuna gittiği avukat M.K. ile yalnız kaldıklarında bu kişinin kendisini taciz ettiğini ve bürodan kaçtığını söylediği iddianamede yer aldı.

İddialarla ilgili sanık M.K'nin verdiği ifade de iddianameye konuldu.

Sanık M.K, müşteki Ö.A'ya yönelik iddialarla ilgili susma hakkını kullanırken, hakkındaki iddiaların "kurgu ve kumpastan ibaret olduğunu" savundu. Müşteki B.M. ile 2016-2017 yıllarında sevgili olduklarını ve bu kişiyle rızası dışında ilişki yaşamadığını iddia eden M.K, müştekiler F.G. ve S.N.B'nin iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

Bir diğer müşteki N.Y. ile karı-koca hayatı yaşadıklarını, bir dairesini ve aracını bu kişinin üstüne tescil ettiğini aktaran M.K, müşteki G.Ç. ile de bir kez hukuki yardım için görüştüğünü ve kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Sanık M.K'nin müştekilere karşı yaptığı eylemlerin detaylı şekilde anlatıldığı iddianamede, sanığın bir müştekiye yazdığı mektup da yer aldı. Müştekilere karşı eylemleri nedeniyle sanığa dava açılması için yeterli düzeyde delilin bulunduğu tespiti de iddianamede kaydedildi.

İddianamede, sanık M.K. hakkında 6 müştekiye karşı "zincirleme cinsel saldırı", "zincirleme cinsel taciz", "zincirleme tehdit", "basit cinsel saldırı", "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 44 yıldan 141 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması ileriki günlerde Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.