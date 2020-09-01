Avukat karısına dehşeti yaşatmıştı! Ev hapsindeydi, öldürüldü

İzmit'te avukat Ezgi Ulugün (33), 3 yıl önce boşandığı eşi İhsan Kaan Şensoy tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Hakkında çeşitli suçlardan 48 ayrı soruşturma ve dava açılan ve ev hapsinde bulunan İhsan Kaan Şensoy evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.
EVDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Müjde Sokak'ta oturan ve uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için ev hapsinde bulunan Şensoy, bugün evine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şensoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada E.G. isimli şüpheli ve yanındaki iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.