Avukat İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu!

Balıkesir Barosuna kayıtlı olan avukat İsmail Kavşutun Susurluktaki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kavşutun öldüğü belirlendi. Belediye tabibince yapılan ilk değerlendirmede Kavşutun kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Kavşutun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
SUSURLUK KAZASI DAVASINDA KAMYON SOFÖRÜNÜ SAVUNMUŞTU
Avukat İsmail Kavşutun, 3 Kasım 1996da Susurlukta meydana gelen ve Abdullah Çatlının ölümüyle sonuçlanan kazadaki kamyon şoförü Hasan Gökçenin avukatlığını yaptığı öğrenildi.