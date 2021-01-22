Avrupalıların en eski ortak para birimi keşfedildi

Bugün Avrupa’da "euro’dan farklı olarak, İngiliz sterlinininden Hırvat kunasına kadar bir dizi farklı para birimi kullanılıyor. Ancak binlerce yıl öncesinde durum çok farklıydı. Arkeologlar, Avrupa'daki ilk ortak para birimine ilişkin yeni bir çalışma yaptı. Bulgular, Avrupalıların 5 bin yıl önce yıl nakit paranın erken bir biçimi olarak yüzük, bilezik ve hatta balta gibi bronz nesneler kullandığını gösteriyor.

Bununla birlikte, bilim insanları Erken Bronz Çağı’nda yaşayan Avrupa lıların, bu nesnelerin şeklini ve ağırlığını para birimi için standartlaştıracak kadar ileri gittiğini söyledi. Standardizasyon, yani herkes için ortak olarak kabul edilen ölçü ve değer, paranın temel bir özelliği oluşturuyor.

Hollanda’da yer alan Leiden Üniversitesi'nden araştırmacılar, Orta Avrupa 'daki Erken Bronz Çağı'nda para olarak kullanılan olası nesneleri değerlendirdi.

100'DEN FAZLA KAZIDAN ÇIKARILAN ANTİK EŞYALAR İNCELENDİ

PLOS One, sergisinde yayınlanan çalışma kapsamında 100'den fazla kazıdan çıkarılan 5 binden fazla antik eşya incelendi. Weber fraksiyonu olarak bilinen bir prensibi kullanan arkeologlar, eşyaların ağırlıklarını karşılaştırdı. Weber fraksiyonu, kütle bakımından yeterince benzer olan nesneler arasındaki farkın, eşyaları elle tartan bir insanın anlayamayacağını kabul ediyor.

5 BİN YIL ÖNCESİNİN "EURO"SU

Araştırmacılar nesnelerin ağırlıkları değişse de, ortalama 195 gram ağırlığındaki bilekliklerin yaklaşık yüzde 70'inin elle ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu keşfetti. Buna ek olarak, bronzdan yapılan yüzük ve baltaların da para birimi olarak kullanılmış olabileceği ifade edildi.

Çalışmayı gerçekleştiren ekip, genellikle büyük istifler halinde bulunan bronz eşyalar arasındaki şekil ve ağırlıktaki tutarlı benzerliğin, onların standartlaştırılmış para biriminin erken bir biçimi olarak kullanıldığın göstergesi olduğunu vurguladı.

Çalışmanın başyazarı Doktor Maikel Kuijpers, “Prehistorya'nın “euro”su bronz yüzükler, nervürler ve baltalardı. Bu Erken Bronz Çağı eserleri şekil ve ağırlık bakımından standartlaştırıldı ve erken bir para biçimi olarak kullanıldı. Adından da anlaşılacağı gibi, Tunç Çağı, insanların metal ile çalışmaya başladığı ilk dönem oldu. Bronzun icadı, taş aletlerin ve silahların kullanımının egemen olduğu tarih öncesi dönem olan Taş Devri'ne son verdi. Daha sonra, Avrupa'nın Orta Bronz Çağı'nda, bronzdaki artışla birlikte hassas tartım araçları ortaya çıktı ve bu gelişmiş bir ticaret sistemi beraberinde getirdi” ifadelerini kullandı.