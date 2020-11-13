Avrupa yolunda bir ilk! TBMM Başkanı Şentop yolcu etti

S¸entop, Tekirdagˆ Medlog I·stasyonu'ndan ugˆurladıgˆı ihracat treninin ardından, "I·hracat treni, bo¨ylesine o¨nemli bir gu¨nde Tekirdagˆ'ın kurtulus¸u olan 13 Kasım'da s¸ehrimizden Bulgaristan 'a transit yola c¸ıktı. S¸ehrimizin ve u¨lkemizin kalkınmasında bu¨yu¨k bir fayda sagˆlayacak olan ihracat trenimizin u¨lkemize hayırlı ugˆurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

I·hracat treni ile sınır kapılarında yas¸anan sıkıs¸ıklık ve gu¨mru¨klerde yas¸anan aksaklıklar sona erdirilecek.

İhracat treni transit olarak gec¸is¸ yapmasından dolayı do¨viz kaybına da son vermesi o¨ngo¨ru¨lu¨yor. 27 dorse ile bas¸layan ihracat treninin 300 dorseye ulas¸ması hedefleniyor.