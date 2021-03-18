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Avrupa'yı sarsan aşı krizinden sonra flaş açıklama geldi

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 19:22 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 19:49

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdi.


EMA, aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu bazı  Avrupa ülkelerinin, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olduğu şüphesiyle  AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasının ardından yaptığı  bilimsel değerlendirmenin sonucunu açıkladı.
 
EMA Direktöre Emer Cooke, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının  insanları Kovid-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden  fazladır." dedi.
 
Cooke, EMA'nin bilimsel komitesinin incelemesinde aşının genel olarak  kanda pıhtılaşma riskini artırdığına yönelik bulgu elde edilmediğini bildirdi.
 
İncelemeler sırasında az sayıda nadir ve beklenmedik ciddi pıhtılaşma  vakalarına rastladıklarını aktaran Cooke, günler süren değerlendirmenin ardından  bu vakalarla aşı arasında bir bağ bulunması ihtimalini göz ardı etmediklerini, bu  olası risklerin ürünle ilgili bilgiler arasında eklenmesini istediklerini  söyledi.
 
Cooke ayrıca, bu ürünle aşılanan AB ülkelerindeki 7 milyon ve  İngiltere'deki 11 milyon kişiyi yakından izleyerek ek incelemeler yapacaklarını  duyurdu. EMA uzmanları, toplam 40'tan az şüpheli vakaya rastlandığı bilgisini  paylaştı.
 
Cooke, "Gördüğümüz bu durumun beklenmedik bir şey olmadığını  vurgulamak istiyorum. Milyonlarca kişiyi aşılarsanız nadir ve ciddi olayların  aşılamadan hemen sonra meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bizim görevimiz bunları  tespit etmek ve aşıyla mı ilgili yoksa aşılamadan sonra tesadüfen mi meydana  geldiğini belirlemek." diye konuştu.
 
Halktan aşılara şüpheyle yaklaşmamasını isteyen Cooke, "Ben olsam  hemen yarın aşı olurdum." ifadesini kullandı.
 
Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-AstraZeneca'nın  uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve  akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak  durdurulmuştu.
 
Dünya Sağlık Örgütü de aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu  belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." açıklamasını  yapmıştı.
 

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Avrupa İlaç Ajansı AstraZeneca Kovid-19
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