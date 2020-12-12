Avrupa ülkesinde Noel Baba şoku! Hediye yerine virüs...

Belçika'da geçen hafta kutlanan geleneksel Sinterklaas (Aziz Nikolas -Noel Baba) Bayramı sırasında, koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen huzurevini ziyaret eden bir temsili Noel Baba, en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı.

Belçika'da geçen hafta kutlanan geleneksel Sinterklaas (Aziz Nikolas -Noel Baba) Bayramı sırasında, koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen huzurevini ziyaret eden bir temsili Noel Baba, en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı.

Olay, Anvers kentindeki Mol kasabasında bulunan ve 150 kişinin kaldığı bir Hemelrijck adlı bakımevinde meydana geldi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl Sinterklaas (Aziz Nikolas) Bayramı kutlamalarının yasaklanmasına rağmen, huzurevi yönetimi, salgın nedeniyle uzun süreden beri sıkıntılı bir süreç geçiren sakinlerine moral vermek için bir etkinlik düzenledi.

Bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu, Aziz Nikolas kostümü giyerek, yaşlılara hediyeler dağıttı. Sadece ortak kullanım alanlarını ziyaret etmesi gereken temsili Aziz Nikolas, bütün odaları tek tek ziyaret ederek hediyeler dağıttı.

Bu etkinlikten birkaç gün sonra rahatsızlık hisseden temsili Nikolas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bazı huzurevi sakinlerinde de benzer belirtilerin görülmesi üzerine, merkezde kalanların tamamı test edildi.

SÜPER YAYICI NOEL BABA

İlk belirlemelere göre en az 45 yaşlıda koronavirüse rastlandı. Henüz bütün testlerin sonucu alınmadığı için, enfeksiyon kapan yaşlı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Hediye dağıtan kişinin, bir "süper koronavirüs yayıcısı" olduğunu belirtiyor.

Mol Belediyesi, temsili Noel Baba'nın huzurevi ziyaretini bir "tahmin hatası" olarak değerlendiriyor. Belediye Başkanı Wim Caeyers, Sinterklaas Bayramı kutlamalarının yasak olmasına rağmen, yatılı bakım merkezinin bu etkinlikle ilgili olarak kriz masasına danışmadığını savundu. Caeyers, "Aksi taktirde olumsuz bir tavsiyede bulunulurdu" dedi.

Belçika medyasına göre, etkinlik kapsamında sadece ortak oturma alanına kısa bir ziyaret gerçekleştirilmesi, huzurevi sakinleri ile sosyal mesafenin korunması ve maske takılması gibi kurallara uyulmadı.

Huzurevinin bağlı olduğu grubun sözcüsü Jannes Berheyen, temsili Aziz Nikolas'ın, sık sık gönüllü olarak merkeze yardıma geldiğini vurgulayarak, pek çok önleme uyulduğunu savundu.

Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra antik kentinde yaşadığı bilinen ve Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas'ın doğum günü olan 6 Aralık, yüzyıllardır Hollanda ve Belçika ile Almanya 'nın bir bölümünde çocuk bayramı olarak kutlanıyor.

'HEDİYE AKŞAMI'

Sinterklaas Bayramı olarak bilinen etkinlik, temsili Aziz Nikolas'ın her yıl 15 Kasım'da buharlı gemiyle bu ülkelere gelmesiyle başlıyor. Aziz Nikolas, yardımcılarıyla birlikte 5 Aralık akşamına kadar hastane , okul, huzurevi de dahil bütün ülkeyi dolaşıp, tarçınlı kurabiye ve hediyeler dağıtıyor.

Aylar öncesinden Aziz Nikolas'a mektuplar yazan çocuklar, 1 yıl boyunca uslu durmanın, derslerinde başarılı olmanın karşılığını 5 Aralık'ta kutlanan "hediye akşamı"nda alıyor. Aziz Nikolas, o akşam bacalardan son hediyelerin atıp yeniden Antalya 'ya dönüyor.

Bu geleneksel etkinlik, "Kara Peter" (Zwarte Piet) olarak bilinen Noel Baba'nın yüzleri siyaha boyalı yardımcıları nedeniyle, son yıllarda ırkçılık tartışmalarına yol açıyor. Irkçılık karşıtları, Kara Peter'lerin köleliği çağrıştırdığını ve siyah tenli insanları aşağıladığı gerekçesiyle yasaklanmasını istiyor. (BBC Türkçe)