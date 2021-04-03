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Avrupa ülkesinde büyük kriz! Tamamen durduruldu

AA |  03 Nisan 2021 Cumartesi - 18:56 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 18:56

Hollanda'nın Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını tamamen durdurduğu bildirildi.


Hollanda medyasında çıkan haberde, belediyelere bağlı Sağlık  Hizmetleri Birliği (GGD GHOR) yetkilisi, gelen raporlardaki yan etkiler ve  ölümler sebebiyle AstraZeneca aşısının kullanımının tamamen durdurulduğunu  açıkladı.
 
AstraZeneca aşısı randevularının iptal edildiği belirtilen haberde,  diğer Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmaya devam edileceği aktarıldı.
 
Haberde, kararın Sağlık Bakanlığı ile Sağlık ve Çevre için Devlet  Enstitüsü (RIVM) ile görüşülerek alındığı kaydedildi.
 
Bakanlık dün geçici durdurma kararını açıklamıştı
 
Hollanda Sağlık Bakanlığı ilk olarak 15 Mart'ta, tedbir amaçlı  AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.
 
Hollanda'da 800'den fazla şubesi, çeyrek milyona yakın üyesi olan  Hollanda Yaşlılar Kuruluşu (KBO-PCOB) Direktörü Marcel Sturkenboom,  AstraZeneca'nın 60 yaşın üstündekilere uygulanmasını eleştirmişti.
 
Bakanlıktan dün yapılan yazılı açıklamada da AstraZeneca aşısı yapılan  5 kadında yan etkiler görülmesi sebebiyle 60 yaşın altındakiler için bu aşının  uygulamasının ikinci kez geçici durdurulduğu açıklanmıştı. Açıklamada, yaşları 25  ile 65 yaşında olan kadınlardan birinin akciğerindeki kan pıhtılaşması sebebiyle  öldüğü bildirilmişti.
 

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Hollanda Oxford Üniversitesi koronavirüs
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