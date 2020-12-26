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Avrupa ülkesinde büyük kriz! Artık ambulans göndermeyecekler

AA |  26 Aralık 2020 Cumartesi - 23:31 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 23:31

İngiltere'nin başkenti Londra'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık hizmetleri alanında yarattığı baskı nedeniyle, evde doğum yapmayı planlayan kadınlara bir acil durumla karşı karşıya kalmaları halinde artık ambulansla müdahale garantisi verilemeyeceği bildirildi.


The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Londra Ambulans  Hizmetlerinin bir iç yazışmasında, kurumun, "doğumlarını evde veya Londra'daki 3  doğum merkezinden birinde yapmayı seçen kadınlara artık müdahale edecek bir  konumda olmadığı" uyarısında bulunuldu.
 
Yazışmada, "Plan ve tercihlerini belirlemelerine yardımcı olmak için  bu bilginin hamile kadınlara iletilmesinin kritik olduğu" ifade edildi.
 
Kurumdan gazeteye yapılan açıklamada ise en kötü durumdaki hastalara  bakım sağlamaya devam edebilmek için hastane doğum ekiplerinden ve anne  adaylarından, Londra'daki doğum merkezleri veya evlerdeki yüksek riskli doğumlar  konusunu yeniden değerlendirmelerinin istendiği belirtildi.
 
Acil bir durumda kadınların ambulansla hastaneye kaldırılmalarının gerekebileceği vurgulanan açıklamada, bu tür doğumların devam  edeceği durumlarda özel hastanelerden ambulans hizmeti sağlanabileceği ifade  edildi.
 
Kovid-19'un sağlık hizmetleri alanında yarattığı baskı nedeniyle  Londra'da haftalar içinde yoğun bakım ünitelerindeki yatakların  tükenebileceğinden endişe edilirken, olası hasta artışı nedeniyle başka  servislerdeki hemşire ve doktorlar bu noktalarda görevlendiriliyor.
 
Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının  ardından günlük vaka sayısı 30 bini geçmeye başlamıştı.
 

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İngiltere Londra koronavirüs ambulans
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