04 Temmuz 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.377 0.28 EURO 10,3240 0.32
USD 8,7000 0.57 ALTIN 498,990 0.98
CANLI BORSA
TÜMÜ

Avrupa ülkesi şokta! Başbakan hastaneye kaldırıldı

AA |  04 Temmuz 2021 Pazar - 23:14 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 23:14

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


Geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan Bettel'in önlem amacıyla  hastaneye yatırıldığı ve 24 saat gözlem altında tutulacağı açıklandı.
 
Lüksemburg Devlet Bakanlığı, 48 yaşındaki Bettel'in durumuyla ilgili  bazı testlerin yapılacağını, doktorların kararına göre Başbakanın hastanede kalıp  kalmayacağına karar verileceğini duyurdu.
 
Bettel'in Kovid-19'a yakalandığı 27 Haziran'da açıklanmış, ateş ve baş  ağrısı gibi hastalık belirtileri gösterdiği bildirilmişti. Lüksemburg Başbakanı,  24-25 Haziran'da AB Liderler Zirvesine katılmış, buna rağmen diğer liderlerle  yakın temas içinde olmadığı kaydedilmişti.
 
Bettel'e 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının ilk dozu  uygulanmış, hastalanmadan önce 1 Temmuz'da ikinci doz için randevusu bulunduğu  belirtilmişti.

ETİKETLER

Lüksemburg Xavier Bettel koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.