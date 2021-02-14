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Avrupa ülkesi harekete geçti! Koronavirüs yasağını kaldırıyor

AA |  14 Şubat 2021 Pazar - 22:42 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 22:42

Belçika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemeyi amaçlayan "zorunlu haller dışında ülke dışına çıkma yasağının" daha önce açıklanan tarih olan 1 Nisan'dan önce kaldırılabileceği bildirildi.


Valon Bölgesi Başbakanı Elio Di Rupo, daha önce 1 Mart'a kadar geçerli  olması kararlaştırılan ancak 1 Nisan'a uzatılan yasağın, daha erken bir tarihte  kaldırılmasının mümkün olduğunu söyledi.
 
RTL-TVi kanalına konuşan Di Rupo, "Bu tedbir vatandaşların kış  tatiline gitmesini ve geçen kış yaşadıklarımızı önlemek için alınmıştı. Şimdi  yasağın kaldırılmasını ihtimal dahilinde görüyorum. Ancak yine de ülke dışına  çıkılmaması kuvvetli şekilde tavsiye edilecektir." dedi.
 
Genel anlamda ekimden beri süren kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı  sorulan Di Rupo, "İlerleyen dönemde vaka sayıları tırmanmazsa 1 Mayıs uygun bir  tarih olabilir. Ama kesin bir tarih vermek mümkün değil." ifadesini kullandı.
 
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter de zorunlu olmayan  seyahatler için getirilen yasağın 1 Nisan'dan önce kaldırılabileceğine işaret  etti. De Sutter, konunun 26 Şubat'taki İstişare Komitesi'nde ele alınacağını  söyledi.
 
Ülkede, ekimde hızla artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bir dizi tedbir  alınmış, kasım sonundan itibaren vakalar azalmaya başlamıştı. Kasım başında 15  bine varan günlük yeni vaka sayısı, yıl sonundan bu yana 2 bin civarında  seyrediyor.
 
Belçika hükümeti, virüsün türlerinin ortaya çıkması üzerine 22 Ocak'ta  da ülke dışına zorunlu olmayan seyahatleri yasaklamıştı.

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Belçika koronavirüs yasak
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