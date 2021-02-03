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Avrupa ülkesi harekete geçti! Koronavirüs pasaportu geliyor

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 19:58 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 20:01

Danimarka'da Maliye Bakan Vekili Morten Bödskov, dijital yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pasaportu hazırlıklarına başlandığını bildirdi.


Maliye Bakan Vekili Bödskov, düzenlediği basın toplantısında, iş  dünyasının temsilcileriyle dijital Kovid-19 pasaportu hazırlamak için teknolojik  altyapı çalışmalarına başladıklarını, sonuca ulaşmanın aylar sürebileceğini  belirtti.
 
Dijital Kovid-19 pasaportunun teknolojik altyapısıyla ilgili bilgi  veren Bödskov, "Önemli olan doğru teknolojik çözümü bulmak. Bu sayede kültürel ve  toplumsal yaşamda, özellikle iş seyahatleri olmak üzere yurt dışı seyahatlerinde  kullanılacak teknolojik bir çözüm sunacağız." dedi.
 
Danimarka Ticaret Odası (Dansk Erhverv) Direktörü Brian Mikkelsen,  Kovid-19 pasaportundan beklentilerinin yüksek olduğunu ve uzun süredir üzerinde  çalıştıklarını kaydetti.
 
Mikkelsen, iş dünyasının Kovid-19 pasaportunun özellikle yeme-içme  sektörü, festival gibi etkinlikler ve iş seyahatleri için imkan sağlamasını  umduğunu söyledi.

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