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Avrupa ülkesi alarmda! 54 bölgede sokağa çıkma yasağı geliyor

AA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 18:35 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 18:35

Corona virüs vakalarının hızla arttığı Fransa'da, cumartesi itibarıyla gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi.


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Corona virüs Fransa sokağa çıkma yasağı
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