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Avrupa ülkeleri anlaştı! Aşı sertifikası geliyor

AA |  20 Mayıs 2021 Perşembe - 21:40 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 21:40

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan "aşı sertifikası" konusunda uzlaşı sağladı.


AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından,  aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP)  arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşı ile sonuçlandığını açıkladı.
 
Daha önce "Dijital Yeşil Sertifika" olarak tanımlanan belgenin "AB  Dijital COVID Sertifikası" olarak adlandırıldığını belirten Von der Leyen, bunun  AB genelinde güvenli ve kolay seyahatin yeniden sağlanması için önemli bir adım  olduğunu belirtti.
 
Uzlaşıya göre AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek  test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak.
 
Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek  tedbirler alabilecek.
 
AB Komisyonu, Kovid-19 testlerinin uygun fiyatlı olması için acil  destek mekanizmasından 100 milyon avroluk kaynak aktaracak.
 
AB Dijital COVID Sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital  olarak hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de  sertifikaya sahip olabilecek.
 
Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa  nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin  iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu  içerecek.
 
Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik  seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek. Ancak AB ülkeleri, diğer aşıları kabul  edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek.
 
 AB halihazırda, BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and  Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onayladı.
 
Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve  İsviçre'de geçerli olacak. Sertifika AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı  olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı  olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere  verilebilecek.
 
AP, müzakerelerde belgeye "AB Dijital COVID Sertifikası" adı  verilmesini, sertifika sahiplerine karantina veya test gibi ek seyahat  kısıtlamaları getirilmemesini talep ediyordu. Ayrıca, aşı olmayanlara karşı  ayrımcılığın önlenmesi amacıyla AB ülkelerinin zamanlı ve ücretsiz test imkanı  sağlamasını istiyordu.
 
Bu aşamadan sonra, sertifika düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için AP  Genel Kurulu ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. Bu sürecin 1  Temmuz’a kadar tamamlanması bekleniyor.
 

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