Avrupa süper ligi nedir, takımları? Futbol dünyasında yeni bir organizasyon hazırlığı! Format nasıl olacak, kadın ligi oluşacak mı?

Avrupa'nın en güçlü futbol kulüplerinden on iki tanesi UEFA'dan ayrılıkçı bir kararla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını ortak bildiriyle duyurdu. İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Futbol dünyası yeni bir organizasyona hazırlanıyor. 12 kulübün öncülüğünü yaptığı Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi'ne hangi takımlar katılacak, format nasıl olacak?

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak Süper Lig projesine karşı çıkmıştı. "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesini savunan kıtanın önde gelen futbol kulüpleri, UEFA'yı, Şampiyonlar Ligi'nden ayrılmakla tehdit etti. Avrupa Süper Ligi detayları merak ediliyor. Gelişmelerin ardından formatı, kurulacak takımlar hakkındaki araştırmalar arttı.

20 takımlı bir lig olarak tasarlanan organizasyonda 15 kurucu kulüp sabit şekilde katılım gösterecek. Geriye kalan 5 takım ise henüz duyurusu yapılmayan yıllık performansa dayalı olarak belirlenecek. Peki, Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar olacak?

15 KURUCU ÜYENİN 12'Sİ BELLİ OLDU

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid. Kalan 3 kulübün kısa sürede açıklanması bekleniyor.



Katılım sağlayan 20 takım, 2 gruba ayrılacak ve deplasmanlı lig usûlü uygulanacak. Ağustosta başlayacak turnuvada grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.



Grup aşamasının ardından sonra 8 takım eleme turu oynayacak ve şampiyon belirlenecek.



Maç takvimi için haftaiçi planlaması yapılırken ve takımlar kendi liglerine de devam edecek.



Ortak açıklamada, erkekler ligi kurulduktan sonra bir Kadınlar Süper Lig yarışmasının da başlatılmasının planlandığı belirtildi.

UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi'nin 2023/24 sezonunda yürürlüğe girecek yeni formatını pazartesi günü resmen açıklaması beklenirken, Avrupa'nın dev kulüpleri müthiş bir karşı hamle yapmaya hazırlanıyor.



UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne karşı resmi sitesinden bir açıklama yayınladı ve organizasyonun oluşturulması halinde takımların hem liglerinde hem Avrupa'da hem de dünyada hiçbir resmi maça çıkamayacağını, ayrıca futbolcuların da milli takımlarında oynayamayacağını duyurdu.

4 MİLYAR EURO'YU BÖLÜŞECEKLER

Avrupa Kulüpler Birliği'nin de başkanı olan Juventus başkanı Andrea Agnelli'nin önderlik ettiği turnuvanın daha büyük ticari kazanımlar ile yüksek miktarlı sponsorluk anlaşmaları için ve UEFA'nın uyguladığı adaletsiz politikalara karşı oluşturulacağı belirtildi.



Lige her sezon katılacak 15 takım, her sezon 3.5 milyar euro'yu bölüşecek. En üstteki 6 takımın geliri 350 milyon euro olacak. Avrupa Süper Ligi'nin ilk aşamada hedefi ise en az 4 milyar euro gelir üretmek ve diğer 5 takıma da en az 100 milyon euro'luk ödeme yapmak.



UEFA ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Konferans Ligi için toplam 3.25 milyar euro'luk bir anlaşma yapabilmişti.

PSG VE BAYERN REDDETTİ

Avrupa futbolunun diğer devleri Bayern Münih ve PSG'ye de Avrupa Süper Ligi'ne katılmaları için teklif yapıldığı ancak bu iki kulübün UEFA'ya yakın durma kararları nedeniyle teklif reddettikleri kaydedildi.