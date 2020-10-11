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Avrupa resmen felaketi yaşıyor! Günlük 50 bin vaka...

AA |  11 Ekim 2020 Pazar - 21:27 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 21:27

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 kişide yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edildi.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulun


Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını  kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 42 bin 825'e ulaştı.
 
Ülkede son 24 saatte 12 bin 872 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka  sayısı 603 bin 716'ya yükseldi.
 
Son 24 saatte 285 bin 15 test yapılırken, toplam test sayısı  mükerrerler dahil 24 milyon 640 bin 915 oldu.
 
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 bin 837 kişinin hastanede tedavisinin  sürdüğü, bunlardan 442'sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.
 
"İngiltere tehlikeli bir noktada"
 
Salgında günlük vaka sayısının 10 binin üzerine çıkması yetkilileri  endişelendirdi.
 
Hükümetin sağlık danışmanı Prof. Dr. Peter Horby, "İngiltere vaka  sayılarının ve hastaneye başvuruların artışı nedeniyle tehlikeli bir noktada.  Ulusal karantina önlemi olasılıklar arasında ancak bu ihtimalden kaçınmak için  herkes elinden geleni yapmalı." dedi.
 
Horby, Kovid-19 nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı hastanelerin baskı  altında olduğunu belirterek, yoğun bakım yataklarının dolmasının uzun  sürmeyebileceği uyarısında da bulundu.
 
Günlük 50 bin vakadan korkuluyor
 
Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı  ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.
 
İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de  yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati  çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin  vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.
 
Yeni tedbirler
 
Ülkede 24 Eylül'de yürürlüğe giren yeni önlemler kapsamında, tüm bar  ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra kapanmaya  başlamıştı.
 
Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da  maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da  30'dan 15'e düşürülmüştü.
 
Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla  kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış, stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına  ilişkin plan da rafa kaldırılmıştı.
 
Yeni önlemler kapsamında ayrıca maske takmama veya 6 kişi kuralına  uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarılmıştı.

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