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Avrupa'nın göbeğinde skandal! PKK'ya ait bez parçalarıyla yan yana...

AA |  18 Ekim 2020 Pazar - 18:52 | Son Güncelleme : 18 10 2020 - 18:52

Fransa’nın başkenti Paris’te Ermeniler, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona karşı terör örgütü PKK'nın da katıldığı gösteri düzenledi.


ransa’daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) tarafından  organize edilen protestoda, Invalides Meydanı'nda toplanan göstericiler,  Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını  kullanmasını protesto etti.
 
Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte  ait bez parçalarını alarak protestoya katıldı.
 
PKK'ya ait bez parçaları AB bayraklarıyla aynı karede
 
Gösteride, PKK'ya ait bez parçalarının Fransa, Avrupa Birliği (AB),  Ermenistan ve Yunanistan bayraklarıyla aynı kareye yansıması dikkati çekti.
 
CCAF yetkilileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Ermenistan'ı  yalnız bırakmakla suçlayarak Dağlık Karabağ'ın Ermenistan toprağı olarak  tanınmasını istedi.
 
CCAF yetkilileri, Ermenilerin bölgenin en medeni milleti olduğunu  ileri sürerek Ermenistan'ın feminizm, demokrasi ve medeniyetin en büyük  koruyucusu olduğunu iddia etti.
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan  Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan atan göstericiler, uluslararası topluma  Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.
 
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sertleştirilmesine  rağmen izin verilen gösteride, sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, maskelerin  doğru şekilde kullanılmadığı görüldü.
 
Göstericiler, protestonun sonunda polis eşliğinde Elysee Sarayı'na  doğru yürüyüşe geçti.
 

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Fransa Paris Ermeni
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