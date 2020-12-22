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Avrupa'nın göbeğinde kilometrelerce uzunlukta gıda yardım kuyruğu!

Avrupa'nın göbeğinde kilometrelerce uzunlukta gıda yardım kuyruğu! Koronavirüs Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor. 
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