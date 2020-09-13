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Avrupa'nın göbeğinde alarm! Binlerce kişi tahliye edildi

İHA |  13 Eylül 2020 Pazar - 22:46 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 22:46

İtalya’nın Palermo kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Bölgede yaşayan yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi.


İtalya’nın Palermo kentinde demiryolu inşaatı sırasında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba bulundu. Palermo Limanı ile Pian dell’Aia bölgesi ve yakınlarında yaşayan yaklaşık 7 bin kişi bomba imha operasyonu sırasında zarar görmemeleri için tahliye edildi. Yetkililer, bombanın 272 kilogram olduğunu ve bunun 100 kilogramının patlayıcı madde içerdiğini aktardı. Yaklaşık 6,5 saat süren imha operasyonu sonrası açıklama yapan Sivil Koruma Departmanı yetkilisi Gianfranco Fontana, bombanın patlaması halinde bölgede büyük bir yıkıma neden olabileceğini ifade etti.

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Palermo İtalya bomba
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