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Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 76’sı tamamlandı
Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatı sürüyor. Tünel inşaatının yüzde 76’sı tamamlanırken, ışığın görünmesine 7,6 kilometre kaldı.
Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor.