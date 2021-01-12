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Avrupa’nın en çok tercih ettiği VW modeli oldu!

12 Ocak 2021 Salı - 14:44 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 14:46

Yeni Golf, 2020 yılında başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa'da en çok satılan otomobil oldu.


Volkswagen’in, 2020 yılında Avrupa’da satışa sunduğu Golf modelinin sekizinci nesli, pazara hızlı bir giriş yaptı. Yaklaşık 312 bin adet satış rakamına ulaşmayı başaran model, Avrupa’nın en çok satılan modeli oldu. Otomobilin bu yıl ilk çeyrekte türkiye’de de satışa çıkması planlanıyor.

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Yeni Golf Volkswagen Golf modeli
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