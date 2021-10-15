Avrupa'nın en büyük gipe iplik fabrikası Tokat'ta açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokat'ta 50 milyon liralık yatırımla hayata geçen fabrikada yıllık 4 bin ton gipe iplik üretileceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) OmaFil İplik Fabrikasının ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Projelerinin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Varank, açılışı yapılan fabrikanın Avrupa 'nın en büyük gipe iplik fabrikası olduğunu aktardı.

İlk etapta 10 milyon dolarlık ihracat hedefi

Fabrikanın 7 ay önce temelinin atıldığının bilgisini veren Varank, "Yaklaşık 50 milyon liralık yatırımla hayata geçen bu tesislerde, yıllık 4 bin ton gipe iplik üretilecek. Ülkemiz dünya tekstil ihracatından aldığı yüzde 3,6'lık payla 5'inci büyük ihracatçı konumunda. Bu fabrika ilk etapta 10 milyon dolarlık ihracat hedefiyle ülkemizin tekstil sektöründeki ihracatçı pozisyonunun geliştirilmesinde önemli rol oynayacak. Ayrıca cari dengemize de katkı sağlayacak. Tesiste 400 kişiyle başlayacak istihdam, tüm etapların tamamlanmasıyla ciddi bir rakama ulaşacak" dedi.

Varank, projede yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın olduğuna değinerek tesisin inovasyonu da göz ardı etmediğini büyük bir Ar-Ge merkeziyle vizyoner bir projeye imza atacağını da söyledi.

"Hizmet siyasetiyle yolumuza devam ediyoruz"

Varank, muhalefetin her gün "Yandık, bittik" demeye, siyasi çıkarları uğruna karalama siyaseti gütmeye devam ettiğini belirterek "Ama biz eserlerle, hizmet siyasetiyle yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Milli Teknoloji Hamlesi' ışığında üretim ekosistemini tahkim etmeyi sürdürüyoruz. Bunun güzel örneklerinden biri de OmaFil iplik fabrikasının 7 aylık bir sürede tamamlanan tesissin açılışını gerçekleştirmemiz" dedi.

Siyasette en önemli önceliğin dürüstlük olması gerektiğinin altını çizen Varank, "Dürüst olmadığınızda ne yaparsanız yapın yaptığınız işleri doğru bir sonuca ulaşması mümkün değil. Onun için buradan muhalefete seslenmek istiyoruz: Biz ülkemizi üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla kalkındırmaya çalışıyoruz. 'Türkiye'de fabrika açılmıyor.' diyorsanız gelin burayı ziyaret edin, Türkiye'de fabrika açılıyor mu gelip kendi gözlerinizle görebilirsiniz" diye konuştu.

Mustafa Varank, Türkiye'de OSB sayısının 325'i bulduğunu ve ülkede OSB'si olmayan il kalmadığını belirterek endüstri bölgesi sayısının da 23'e ulaştığını kaydetti.

"Sanayicilerin taleplerini dikkate alıyoruz"

Tokatlı sanayicilere devlet destekli Ar-Ge merkezleri kurmaları için çağrıda bulunan Varank, yaklaşık 13 milyon lira destekle kurdukları teknoparka yönelik ilginin daha üst seviyelerde olması gerektiğini söyledi.

Varank, sanayicilerin taleplerini dikkate alarak hizmete devam ettiklerini belirterek Tokat Merkez OSB'nin 3'üncü etap genişleme alanın yatırım programına alınması noktasında paylarına düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Tokat Sanayi Sitelerinin dönüşümü konusunda da Bakanlığın incelemesinin tamamlandığını söyleyen Varank, projenin ihalesini kasım ayda yapacaklarını, eski havalimanın olduğu yere Tokat Tarım ve Gıda Üssü kurulması noktasında fizibilite çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Toplam 8,6 milyon liralık 2 proje

Varank, Erbaa için değerli iki projenin açılışını yaptıklarına işaret ederek yaklaşık 4,2 milyon liralık bütçeyle inşa edilen Soğuk Hava Deposu'nun 2 bin 400 ton kapasiteye sahip olduğunu anlattı.

Bu depo sayesinde bitkisel ürünlerin üretiminin artırılacağını ve sezon içinde yaşanan fiyat dengesizliklerinin giderileceğini dile getiren Varank, diğer bir projenin de 4,4 milyon lira bütçeli mezbaha yapımı olduğunu belirtti.

Varank, projeyle Erbaalıların 50 büyükbaş ve 100 küçükbaş kapasiteli toplamda 2 bin 400 metrekarelik modern bir tesise kavuşacağına işaret ederek "Sanayiden kültüre, gıdadan tarıma her alanda verdiğimiz desteklerle Tokat'ı da Erbaa'yı da el üstünde tutmaya devam ediyoruz. Tokat'ın ülkemizin parlayan yıldızlarından birisi olması için çalışıyoruz." dedi.