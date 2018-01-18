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Avrupa'nın en büyük cezaevinde isyan

18 Ocak 2018 Perşembe - 17:38 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 17:38

Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki Fleury-Merogis cezaevinde mahkumların başlattığı isyanın bastırıldığı belirtildi


Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bulunan ve  Avrupa'nın en büyük cezaevi olarak bilinen Fleury-Merogis cezaevinde mahkumların  başlattığı isyanın bastırıldığı açıklandı. 
 
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre,  cezaevindeki 130'a yakın hükümlü, çıktıkları havalandırma yürüyüşü sonrası  hücrelerine dönmeyi reddetti.
 
Cezaevi yönetimi, mahkumların hücrelerine dönmelerinin sağlanması için  özel birliklerin devreye girdiğini ve yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmaya  varıldığını açıkladı.
 
Açıklamada, yeni bir isyan girişimi ihtimaline karşı birliklerin bir  süre daha cezaevinde kalacağı bildirildi.
 
Avrupa'nın en büyük cezaevi olarak bilinen ve geçen yıllarda da birçok  isyanın çıktığı Fleury-Merogis'te 4 binden fazla mahkum bulunuyor. Azami  kapasitesinin 2 bin 800 olduğu belirtilen cezaevindeki aşırı yoğunluk, Avrupa  Konseyi tarafından geçen yıl yayımlanan raporda da eleştirilmişti.
 
Gardiyanların grevi devam ediyor
 
Öte yandan, Fransa'nın Vendin-le-Vieil kentindeki cezaevinde geçen  hafta bir hükümlünün üç gardiyana saldırarak yaralaması sonrası ülke genelinde  başlatılan grevler devam ediyor.
 
Saldırı sonrası birçok şehirdeki cezaevlerinde de benzer saldırıların  meydana geldiği belirtilmişti. Cezaevlerindeki çalışma şartları ve güvenlik  sorunlarını protesto eden ceza infaz memurları sendikaları, ülke genelinde  başlatılan greve geniş katılım olduğunu açıkladı.
 
UFAP sendikası, ülke genelinde 140 ila 150 cezaevine girişlerin  kapatıldığını iddia etti. Fransa Cezaevleri Genel Müdürlüğü ise 87 cezaevinde  değişik oranlarda grev ve blokaj uygulama faaliyetlerinin görüldüğünü bildirdi.
 
  
 
 
 
 
 

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