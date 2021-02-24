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Avrupa'nın en büyüğü! Ağırlığı 16 ton, değeri en az 3 milyon euro...

DHA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 16:38 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 16:38

Almanya’da polisin Hamburg Limanı’nda düzenlediği operasyonda, Paraguay’dan gelen 16 ton kokain türü uyuşturucu ele geçirildi. Güvenlik güçleri, şu ana kadar Avrupa'da ele geçirilen en büyük miktardaki kokain olduğunu ifade etti.


Almanya’da polisin Hamburg Limanı’nda düzenlediği operasyonda, Paraguay’dan gelen 16 ton kokain türü uyuşturucu ele geçirildi.
 
Alman Başsavcılığı'na göre yakalanan uyuşturucunun şu ana kadar Avrupa'da deniz aşırı operasyonlarda ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu olduğu ifade edildi. Hamburg Limanı’nda, Paraguay’dan 5  konteyner içerisinde gelen 16 tondan fazla kokaine el konuldu. 
 
DEĞERİ 3 MİLYAR EURO'DAN FAZLA
 
Yetkililer ele geçirilen kokainin değerinin 3 milyar eurodan fazla olduğunu ifade etti. Hollanda’da olayla ilişkili olduğu düşünülen ve 23 ton kokain ithal etmekle suçlanan 28 yaşındaki bir kişinin de tutulandığı ifade edildi. Uyuşturucu maddelerin tenekeye gizlenmiş olarak Almanya ve çevre ülkelerde dağıtılması planlandığı kaydedildi. 
 
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