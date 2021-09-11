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Avrupa'nın 1 numaralı şehri İstanbul

AA |  11 Eylül 2021 Cumartesi - 13:33 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 13:33

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Travel and Leisure dergisinin bu yılki "Dünyanın En İyileri Ödülleri"nde İstanbul'un Avrupa'nın 1 numaralı kenti seçildiğini duyurdu.


Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Avrupa'daki şehirler  arasında İstanbul zirvede. İstanbul, Avrupa'nın 1 numaralı şehri. Travel and  Leisure'nin bu yılki 'Dünyanın En İyileri Ödülleri'nde binlerce kişi İstanbul'u  favori şehir olarak seçti. Bu gurur hepimizin." açıklamasını yaptı.
 
Dergi tarafından yapılan ankete katılanların son üç yıllık  tecrübelerine göre 11 Ocak - 11 Mayıs tarihleri arasında yapılan oylamayla  İstanbul, 91.32 puanla birinci oldu.
 
İstanbul'un bitmeyen cazibesiyle her zaman tarihin buluşma noktası  olduğu, Topkapı Sarayı ve Ayasofya gibi tarihi mekanların olduğu ifade edilen  değerlendirme yazısında Nişantaşı ve Galataport gibi modern çekiciliğin olduğu  yerlere değinilerek İstanbul Havalimanı'ndan da övgüyle bahsedildi.

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