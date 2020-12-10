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Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı...

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 17:15 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 17:15

ECB faizi sabit tutarken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 1,85 trilyon avroya genişletti. ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı 500 milyar avro artırılarak 1 trilyon 850 milyar avroya çıkarıldı.


Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri  doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü  toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin  sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde  0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi. Açıklamada, martta 750 milyar avro ile başlatılan ve haziranda 600  milyar artışla 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarılan PEPP’in 500 milyar avro daha  artırılarak 1 trilyon 850 milyar avroya çıkarıldığı belirtildi.
 
PEPP’nin Mart 2022’ye kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada,  program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin en  azından 2023 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceğine işaret  edildi. ECB’nin net varlık alımlarının Kovid-19 krizinin sona erdiğine karar  verilene kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada, Uzun Dönem Güdümlü  Refinansman Operasyonu III (TLTRO III) için daha olumlu şartların Haziran 2022’ye  uzatıldığı ifade edildi. Açıklamada, ECB’nin faiz oranlarının, enflasyon görünümü yüzde 2  hedefine yeterince yaklaşana kadar düşük kalacağı mesajı da verilerek, döviz  kuruna ilişkin gelişmelerinin yakından izleneceği vurgulandı. Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlanması  için açılan swap ve repo hatlarının süresinin Mart 2022'ye uzatıldığı da  açıklamada yer aldı.
 

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