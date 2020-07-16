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Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

AA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 15:37 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 15:37

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmedi.


ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü  toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin  sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde  0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.
 
Açıklamada, salgın nedeniyle martta 750 milyar avro ile başlatılan ve  haziranda 600 milyar avro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar avroya  çıkarılan PEPP'in boyutunda da değişiklik yapılmadığı kaydedildi.
 
PEPP'in en azından 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar devam edeceği  ifade edilen açıklamada, program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen  anapara ödemelerinin 2022 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceği  belirtildi.
 
ECB'nin varlık alım programlarına aylık 20 milyar avro seviyesinde  devam edileceğine yer verilen açıklamada, yıl sonuna kadar 120 milyar avroluk  ilave geçici varlık alımı gerçekleştirileceği ifade edildi.
 
Piyasalarda, karar öncesi ECB'nin mevduat faizinde değişiklik  yapılmayacağı beklentisi bulunuyordu.
 

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Avrupa Merkez Bankası faiz PEPP
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