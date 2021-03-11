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Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

11 Mart 2021 Perşembe - 15:36 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 15:37

Küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, bugün gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? İşte Avrupa Merkez Bankası faiz kararı...


Yatırımcının gözü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına çevrildi. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı kısa bir süre sonra başlayacak. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? İşte Avrupa Merkez Bankası faiz kararı...
 
 
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 
 
Avrupa’da ilgi şimdi ECB’nin son toplantısına dönecek. Politika kararı TSİ 15.45’te paylaşılacak.
 
Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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