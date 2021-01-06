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Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay

DHA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 15:55 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 16:26

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD'nin Moderna koronavirüs aşısını onayladığı bildirildi.


EMA'nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), Amerikan ilaç şirketi  Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya koşullu pazarlama izni verilmesi  yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.
 
Açıklamada, söz konusu aşının yüzde 94,1 etkili olduğu ve 18 yaş ve  üzerindekilere uygulanabileceği kaydedildi.
 
Bu aşamada, AB Komisyonunun EMA'nın verdiği onayı tasdik etmesi  bekleniyor.
  
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyada hesabında  EMA'nın onayından sonra yaptığı paylaşımda, "EMA, Moderna aşısının güvenli ve  etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu. Şimdi aşıyı onaylamak ve AB'de  kullanılabilir hale getirmek için hızlı biçimde çalışıyoruz." ifadelerini  kullandı.
 
Komisyon'nun tasdik etmesinden sonra AB ülkelerine bu aşının da  dağıtımının kısa sürede başlaması bekleniyor.
 
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna'nın geliştirdiği aşıya 19  Aralık'ta onay vermişti.
 
Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından  geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı oldu.
 
AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta  kullanım onayı vermişti. Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık'ta AB genelinde  başlamıştı.
 
AB daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere, BioNTech-Pfizer ile 300  milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and  Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz  aşı almak için sözleşme imzalamıştı.
 

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