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Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'nıın aşısına onay verdi

AA |  29 Ocak 2021 Cuma - 18:29 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 18:44

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ilaç firması AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının kullanılması için onay verilmesini tavsiye etti.


AB Komisyonunun vereceği onayın ardından AstraZeneca'nın aşısı AB'de  kullanılabilecek üçüncü Kovid-19 aşısı olacak.
 
EMA'dan yapılan açıklamada, aşının 18 yaş üzerindeki kişilerde  kullanılabileceği belirtildi. İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da 24 bin  kişinin katıldığı 4 klinik deneyin sonuçlarının incelendiği kaydedilen  açıklamada, aşnın 18 yaşın üzerindeki kişilerde güvenli ve etkili olduğu ifade  edildi.
 
Açıklamada, 4 ila 12 hafta arayla iki doz halinde uygulanan  AstraZeneca aşısının klinik deneylerde yüzde 60 etkili olduğu vurgulandı.
 
 Açıklamada, çalışmalardaki katılımcıların büyük çoğunluğunun 18 ile 55  yaş arasında olduğu, 55 yaş üzerindeki kişilerde aşının ne kadar işe yaradığını  gösterecek yeterli verinin henüz bulunmadığı bildirildi.
 
Açıklamada, "Ancak bu yaş grubunda bir bağışıklık tepkisi görüldüğü  için koruma beklenmektedir. Diğer aşılardan elde edilen tecrübelere dayanarak EMA  uzmanları daha ileri yaşlardaki kişilerde aşının kullanılabileceğini  değerlendirmektedir." denildi.
 
AB'de daha önce BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği  aşılara onay verilmişti.
 

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Avrupa İlaç Ajansı AstraZeneca Kovid-19
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